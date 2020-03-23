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İtalya'da ölü sayısı 6 bin 77'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.

AA | 23.03.2020 - 21:16..
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İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren koronavirüs salgınına ilişkin Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.

İtalya'da ölü sayısı 6 bin 77'ye yükseldi

7 BİNDEN FAZKLA İNSAN İYİLEŞTİ

Borrelli, dün 7 bin 24 olan iyileşenlerin sayısının bugün 408 kişilik artışla 7 bin 432'ye çıktığını bildirdi.

BUGÜN 601 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77’ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.

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