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İtalya'da Portakal Savaşları başladı

İtalya’nın Ivrea kenti, her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yaptığı Portakal Savaşları’nda renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 04.03.2019 - 14:17..
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İtalya'nın kuzeyindeki Ivrea kenti, yüzyıllardır düzenlenen Portakal Karnavalı'na bu yıl da ev sahipliği yaptı. Torino yakınlarında küçük bir kent olan Ivrea'da her yıl düzenlenen karnaval kapsamındaki Portakal Savaşları, bu yıl da coşku ile cumartesi günü başladı.

İtalya'da Portakal Savaşları başladı

EĞLENCELİ DAKİKALAR YAŞANDI

Geleneksel “Portakal Karnavalı" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karnaval başlamadan önce şehrin meydanı Portakal Savaşı'na hazırlanırken, tonlarca portakal meydana getirildi. Kentin meydanında toplanan yüzlerce kişi, tonlarca portakalı birbirine fırlatarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

İtalya'da Portakal Savaşları başladı İZLE

SİCİLYA'DAN 500 TON PORTAKAL GÖNDERİLDİ

Yarın sona erecek festival için Sicilya'dan, yaklaşık 500 ton portakal gönderildi. Bir efsaneye göre, kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden Portakal Savaşları için 700 ton portakal kullanılıyor. 9 at arabalı ve zırhlı takım, herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarında savaşıyor.

İtalya'da Portakal Savaşları başladı

KIRMIZI ŞAPKALILAR SAVAŞ DIŞI İLAN EDİLDİ

7 bin civarında savaşçının yanında etkinliği izlemek için gelen ziyaretçiler, kırmızı şapka takarak kendilerini savaş dışı ilan ediyor. Böylece fırlatılan portakallardan etkilenmemeye çalışıyorlar.

İtalya'da Portakal Savaşları başladı

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Festival, sakin bir kent olan Ivrea'yı, her yıl karnaval döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bunun yanı sıra portakal israfı ve yaralılar tartışma konusu oluyor.

İtalya'da Portakal Savaşları başladı

İtalya'da Portakal Savaşları başladı

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