İtalya'da yüksek hızlı tren hattının kablolarının çalınması, seferlerde gecikmelere yol açtı

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İtalyan devlet demiryolu firması Trenitalia'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah yerel saatle 07.00 sularında Roma-Napoli yüksek hızlı tren hattının Tora e Piccilli mevkiindeki bakır kablolar çalındı.

Hırsızlar tarafından kablolar sökülürken meydana gelen hasar, tren seferlerinde 50 ila 90 dakikalık gecikmelere yol açtı.

TREN SEFERLERİ KONVANSİYONEL HATLARA YÖNLENDİRİLDİ

Ülkenin kuzey-güney aksında önemli olan hatta meydana gelen olay nedeniyle yüksek hızlı tren seferleri, konvansiyonel hatlara yönlendirildi.

Öğle saatlerine doğru hattaki sorunlar giderilirken seferler, gecikmelerle de olsa yeniden başladı.

ANARŞİST GRUP

İtalya'da şubat ayında da kuzeydeki bazı demir yolu hatlarına sabotajlar yapılmış, bununla alakalı güvenlik güçlerinin 16 Haziran’da düzenlediği operasyonla anarşist gruplara mensup olduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.