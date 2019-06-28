taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.756
Euro
6.5591
Altın
1414.07
Borsa
95767.4
Gram Altın
261.796

İtalya'daki köprü kontrollü olarak yıkıldı

İtalya’daki dev Morandi köprüsünün kalıntıları, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından yıkım uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İHA | 28.06.2019 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Cenova şehrindeki Morandi köprüsünde geçtiğimiz yıl çökme yaşanmış, 43 kişi hayatını kaybetmişti.

3 BİN 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dün yetkililer bölgede yaşayan binlerce insanın bölgeden ayrılmasını istedi. Bu sabah hamile kadınlar ve yaşılar dahil olmak üzere 3 bin 400’den fazla insan bölgeden ayrıldı. Köprüye yakın yollar trafiğe kapatıldı. Patlayıcılar köprünün hala ayakta kalan kısımları olan kulelere yerleştirildi. Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı. Daha sonra köprünün kalıntıları yıkım ekibi tarafından kontrollü bir şekilde havaya uçuruldu.

Kuzey İtalya’yı Fransa’ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova’da kritik bir yapıydı.
İtalya'daki köprü kontrollü olarak yıkıldı

İtalya'daki köprü kontrollü olarak yıkıldı

İtalya'daki köprü kontrollü olarak yıkıldı

İtalya'daki köprü kontrollü olarak yıkıldı

İtalya'daki köprü kontrollü olarak yıkıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G-20 zirvesi başladı

G-20 zirvesi başladı

309
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

157
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

114
Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

266
Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

338
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

60
Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

276
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir