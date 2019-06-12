İtalya'dan denizden göçmen kurtaranlara para cezası

Avrupa'nın en çok mülteci akını alan ülkelerinden biri olan İtalya, mülteci politikasını, yabancı düşmanlığı dolu insanlık dışı bir uygulama haline getiriyor. Özellikle İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin başını çektiği bu uygulama, büyük tartışmalara neden oluyor.

MÜLTECİ KURTARANA PARA CEZASI

İtalya, Akdeniz'den gelen mülteci akınıyla başa çıkmak için insanlık dışı bir politikayı hayata geçiriyor. En çok boğulma olayının yaşandığı ve mülteci ölümlerinin meydana geldiği Akdeniz'de mültecileri kurtarmaya çalışan gemilere 50 bin euro'ya kadar para cezası kesilecek.

Yasa bizzat yabancı düşmanlığı ve mülteci karşıtlığı ile tanınan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini tarafından destekleniyor.

GÖÇMEN KURTARANA HAPİS CEZASI

Para cezasının yanı sıra İtalya hükümeti hapis cezaları ile de mültecilere yardım edilmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Pia Klemp isimli Alman biyolog ve gemi kaptanı o ceza istenen kişilerin başında geliyor.

Binden fazla göçmeni Akdeniz'den geçerken boğulmaktan kurtardığı için 20 yıllık hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalan Klemp "Benim yargılanmamdan daha kötüsü, göçmenleri kurtarmanın suç haline gelecek olması" ifadeleriyle ülkesinde yaşanan durumu gözler önüne serdi.