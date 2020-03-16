taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4077
Euro
7.1336
Altın
1470.84
Borsa
87316.66
Gram Altın
303.052
Bitcoin
32562.53

İtalya'dan gelen hastane içi görüntüler

Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da, bir hastanede kaydedilen görüntüler, yayılan salgının ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

AA | 16.03.2020 - 18:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin'den dünyaya yayıldıktan sonra İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs, ülkedeki sağlık sisteminin sorgulanmasına neden oldu.

Son verilere göre, 24 bin 747 kişinin enfekte olduğu, ölü sayısının ise bin 809'a yükseldiği ülkede, hastaneler yetersiz kaldı.

İtalya'da hastane içi görüntüleri VİDEO

HASTA ÇOK YATAK YOK

Her geçen gün enfekte olan insan sayısının yükselmesi, sağlık çalışanlarını çaresiz bırakıyor.

HASTALAR KORİDORDA TEDAVİ EDİLİYOR

Virüs bulaşan insanların, hastanelerdeki yetersizlik nedeniyle koridorlarda tedavi edildiği görülen bir görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı.

İtalya'dan gelen hastane içi görüntüler

"GÖRSEYDİN KAFANI PENCEREDEN ÇIKARMAZDIN"

İtalyan bir doktor tarafından kaydedilen görüntüler, "Durumu burada görebilseydin, kafanı pencereden çıkarmazdın" notuyla paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge göndererek, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların gece 24.00'ten itibaren kapatılacağını bildirdi.
ABD'de polis, halkı koronaya karşı anonsla uyardı
Eğlence mekanlarıyla ünlü Bourbon Sokağı’nda polis, kalabalık halde gezen insanlardan "Eylemleriniz halk sağlığını tehlikeye atıyor" anonsuyla evlerine ve otellerine dönmelerini istedi.
Koronavirüs aşısı ABD'de gönüllüler üzerinde deneniyor
ABD tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısı, bugün test edilmeye başlanıyor.
Cemevlerinde de ibadete ara verildi
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, koronavirüs tehdidine karşı cemevlerindeki ibadetlere ara verdiklerini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
785
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
91
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
239
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
364
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
66
Ali Erbaş: Namazlar evde kılınmalı
Ali Erbaş: Namazlar evde kılınmalı
533
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir