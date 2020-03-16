İtalya'dan gelen hastane içi görüntüler

Çin'den dünyaya yayıldıktan sonra İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs, ülkedeki sağlık sisteminin sorgulanmasına neden oldu.

Son verilere göre, 24 bin 747 kişinin enfekte olduğu, ölü sayısının ise bin 809'a yükseldiği ülkede, hastaneler yetersiz kaldı.

İtalya'da hastane içi görüntüleri VİDEO

HASTA ÇOK YATAK YOK

Her geçen gün enfekte olan insan sayısının yükselmesi, sağlık çalışanlarını çaresiz bırakıyor.

HASTALAR KORİDORDA TEDAVİ EDİLİYOR

Virüs bulaşan insanların, hastanelerdeki yetersizlik nedeniyle koridorlarda tedavi edildiği görülen bir görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı.

"GÖRSEYDİN KAFANI PENCEREDEN ÇIKARMAZDIN"

İtalyan bir doktor tarafından kaydedilen görüntüler, "Durumu burada görebilseydin, kafanı pencereden çıkarmazdın" notuyla paylaşıldı.