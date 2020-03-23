İtalyalı doktorların koronayla mücadelesi

Koronavirüsün merkezi halini gelen İtalya'da alınan tedbir ve önlemlere rağmen ölümlerin ve vakaların önüne geçilemiyor.

Son verilere göre ülkede yaşanan can kaybı 5 bini geçerken, vaka sayısı ise 59 bini geçti.

Ülke hastanelerinde ise birçok sağlık çalışanları günlerdir evlerine gitmeden, ölümcül olan bu salgınla mücadele etmeye çalışıyor...

DOKTORLARIN YÜZLERİNDE MASKE YARALARI OLUŞTU

Uzun saatler boyunca yoğun bakımda çalışarak vakaları tedavi etmeye çalışan doktorların, tedbir nedeniyle çıkaramadıkları maskeler yüzünden yüzlerinde derin yaralar oluştu.