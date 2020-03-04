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İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

İtalya'da ölümlere neden koronavirüs, ülke halkında paniğe yol açtı. İtalyan medyası, durumu manşetlerine taşıdı.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 14:59..
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Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı da etkisi altına aldı.

İtalya'da onlarca kişi, salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke halkı, gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

İtalya'da oluşturulan Bilim Kurulu, bir dizi sıkı tedbirin yer aldığı paket hazırladı.

İTALYA'DA TEDBİR PAKETİ

Buna göre, ülkede 75 yaş ile 65 yaşın üzerinde ve hasta olanların kalabalık yerlerden uzak durması öngörülüyor.

İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

Ateşi olanların evlerinde durmaları ve sokaktaki insanların birbirleriyle aralarında en az 1 metre mesafe olması tavsiye edildi.

İTALYANLARIN YAŞAM TARZI DEĞİŞECEK

La Stampa gazetesi, ülkedeki durumu "İtalya bir ay karantinada" manşetiyle okurlarına duyurdu.

La Repubblica ise, "Daha az temas, daha az enfeksiyon", "Uzaktan selamlaşın" ifadelerine yer verdi.

Haberlerde, tedbirler nedeniyle İtalyan halkının, en az bir ay boyunca yaşam tarzının değişeceği yorumları yapıldı.

İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

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