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İtalyan Belediye Başkanı: Her şey nasıl güzel olacak

İtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti.

DHA | 21.03.2020 - 14:49..
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İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşları eleştirdi.

"BENZİN ALIP, NE YAPACAKSINIZ?"

Bancheri, Çin’nin Guangdong bölgesinde yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkçe’ye çevrilen görüntülerde Başkan Bancheri, benzin istasyonlarına giden vatandaşlara seslenerek, "Yetkililer karantinada, evinizde oturun diye yalvarıyorken, benzin alıp ne yapacaksınız?" diye sordu.

İtalyan belediye başkanı: Her şey nasıl güzel olacak? İZLE

"BU KADAR İNSAN ANİDEN SPOR AŞIĞI OLDU"

Başkan Bancheri, "Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu. Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. Evde 20 kişi toplanmış ‘Güzel günler gelecek’ afişi hazırlıyor. Virüs böyle yayılıyor." diyerek isyan etti.

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