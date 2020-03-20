İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınının merkezi adeta İtalya oldu.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları 3 bin 405'e yükselerek Çin'i geçti.

İtalya'nın Bergamo şehrindeki bir hastanede görevli olan bir cerrah, İtalya'daki kritik durumu anlattı ve koronavirüs hastalarına yardım etmek için gereken kaynakların yetersiz olduğunu belirtti.

"ELİNDE BORU VAR AMA SOLUNUM CİHAZI YOK"

Corriere Della Sera'ya konuşan cerrah, “Öfkemizi ayaküstü yaşıyoruz. Herkese yardım edecek araçlarımız yok, sadece koruma araçları var ... Hastanın nefesi kesiliyor, kalp masajı yapıyorsun, elbette, zira onu ölüme bırakamazsın, o sana bakıyor. Peki, nasıl entübe edilecek? Elinde boru var ama solunum cihazı yok. Ne olacak?" ifadesini kullandı.

"EŞİMİ ÇOCUKLARI BENDEN UZAK TUTSUN DİYE UYARIYORUM"

Ayrıca eşini ve çocuklarına hastalık bulaştırmamak için aldığı tedbirleri anlatan kadın, “Eve dönmeden önce eşimi uyarıyorum, çocukları benden uzak tutsun diye. Banyoya girip üzerimdekileri çamaşır makinesine atıyorum, 40 dakika boyunca duş altında duruyorum, kendimi sabun ve suyla ovuyorum. Sonra maskeyi takıyorum, ama yine de çocuklardan uzak duruyorum” dedi.

"İÇİNDE DEZENFEKTAN OLAN BİR POŞETE BÜRÜYÜP MORGA GÖTÜRÜLÜYORLAR"

Ayrıca virüsün evine girme olasılığını daha da azaltmak için saçını kestiğini kaydeden kadın, doktorların, ölen hastaların yakınlarıyla konuşmak zorunda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar hasta yakınlarına veda bile edemiyor. Ailelerin söylemek istediğini hastalara biz iletiyoruz, notları, torunlarının ilettiği resimleri gösteriyoruz. Hastanın öldüğünü ailelere telefonla bildiriyoruz. Bir hastanın, birbirinden uzakta yaşayan iki çocuğuyla konuşmak zorunda kaldım. Bir araya gelip yasını bile tutamadılar. Elinden tutmalarından söz etmiyorum bile. Biz bile bunu yapamıyoruz. Onlar yapayalnız ölüyor, içinde dezenfektan olan bir poşete bürüyüp morga götürülüyorlar. Birçok meslektaşım stres ve aşırı çalışma temposu yüzünden sinir krizi eşiğine geldi."





"EŞİME ONU SEVDİĞİMİ SÖYLEYİN"

Hastaların her şeyin farkında olduğunu kaydeden cerrah, "Bunu onların gözlerinde okuyabiliyoruz. Bize, ‘Eşime onu sevdiğimi söyleyin’ veya ‘Görmeme nasip olmadığı yeni doğan torunuma selamımı söyleyin’ diyorlar” ifadesini kullandı.

BAZI HASTALAR BANYOYA YERLEŞTİRİLİYOR

Ayrıca hastanelerde yatak sıkıntısı olduğunu şikayet eden kadın, bazı hastaları banyoya yerleştirmek, diğerlerine de direk ambulans aracı içinde müdahale zorunda kaldıklarını anlattı.