İtalyan mayın gemileri Hürmüz Boğazı için yola çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma yönetimi, olası uluslararası bir görev kapsamında hızlı müdahale edebilmek için donanmaya ait iki mayın avlama gemisini bölgeye yakın bir noktaya konuşlandırıyor.

İtalyan ANSA ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İtalya Donanması’na ait “Crotone” ve “Rimini” adlı mayın avlama gemileri, Sicilya’daki Augusta Limanı’ndan ayrıldı. Gemilerin ilk etapta Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz’e geçerek Cibuti’ye ulaşacağı belirtildi.

Söz konusu hazırlığın, Hürmüz Boğazı’nda olası mayın temizleme ve seyrüsefer güvenliği operasyonlarına hızlı şekilde katılım sağlamak amacı taşıdığı ifade edildi.

"ÖNLEM AMAÇLI KONUŞLANDIRIYORUZ"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 13 Mayıs’ta Senato’nun dışişleri ve savunma komisyonlarının ortak toplantısında yaptığı açıklamada, bölgede barışın sağlanması halinde Hürmüz Boğazı ve Körfez’e askeri gemi gönderilmesinin yaklaşık bir ay sürebileceğini söylemişti.

Crosetto, bu nedenle önleyici bir adım attıklarını belirterek, “Önlem amacıyla iki mayın avlama gemisini Boğaz’a nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

PARLAMENTO ONAYI GEREKİYOR

Öte yandan İtalya’nın, Hürmüz Boğazı’nda oluşturulabilecek uluslararası askeri misyona resmi olarak katılabilmesi için parlamentodan yetki alması gerekiyor.

İtalyan hükümetinin, olası görev için önümüzdeki günlerde parlamentoya başvurabileceği değerlendiriliyor.