İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti

Şair Attilio Bertolucci'nin oğlu olan yönetmen Bertolucci, uzun zamandır mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle Roma'da yaşamını yitirdi.

İtalyan sinemasının son büyük maestrosu olarak gösterilen Bertolucci, uzun kariyeri boyunca 20'ye yakın filme imzasını attı.

ÜNLÜ FİMLER ÇEKTİ

Venedik Film Festivali'nde 2007'de "Altın Aslan" ödülü alan ve 2011'de Cannes Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen Bertolucci, "Paris'te Son Tango", "900" ve 1988'de "En İyi Yönetmen" ve "En iyi Uyarlanmış Senaryo" olmak üzere iki dalda Oscar ödülü aldığı "Son İmparator" filmleriyle öne çıkmıştı.

Bertolucci, yönetmenliğinin yanı sıra yapımcı, senarist ve belgeselci olarak da tanınıyordu.