İtalya'nın koronayı yaydığı ülkeler

Koronavirüs, Çin'de binlerce insanın ölümüne neden olduktan sonra dünyanın birçok ülkesine yayıldı.

Başta İran ve İtalya'da olmak üzere, etkisini artıran virüsün kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda sıkı tedbirler alan ülkelerde karantina bölgeleri oluşturuldu ve çoğu toplu organizasyonlar iptal edildi.

Birçok önlem alınmasına karşı Avrupa ve İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor.

631 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

8 bin 514 kişinin enfekte olup, 631 kişinin de hayatını kaybettiği İtalya'da nüfusun neredeyse yarısı karantina altında yaşıyor. Ülkede 14 şehirde sıkı önlemler alındı.

10 ÜLKEYE İTALYA'DAN YAYILDI

Fakat önlem almakta geç kalan İtalya, virüsün yayılmasında önemli bir rol oynadı.

Turizmin ön planda olduğu ülkeyi ziyaret eden onlarca turist, geri dönerken koronavirüsü de ülkelerine götürdü. Verilere göre; İngiltere, Hollanda, Fransa, Nijerya, İsrail, Avusturya, Hırvatistan, İspanya, Danimarka ve Almanya'ya İtalya'dan yayıldı.