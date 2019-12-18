taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.887
Euro
6.5555
Altın
1476.1
Borsa
111073.69
Gram Altın
279.465
Bitcoin
39698.77

İtalya'nın peşmergeye yardımları devam edecek

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ülkesinin IKBY'deki Peşmerge güçlerine yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 06:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İtalya'nın peşmergeye yardımları devam edecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Masrur Barzani, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi Erbil'deki konutunda kabul etti.

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Guerini ile Barzani, askeri iş birliği ve terör örgütü IŞİD'le mücadele konularını ele aldı.

"İTALYA'NIN PEŞMERGE GÜÇLERİNE YARDIMI SÜRECEK

Guerini, görüşme sırasında terörün Irak'ta tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "İtalya'nın IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin önemli bir partneri olarak Peşmerge güçlerine yardımı sürecek." ifadesini kullandı.

IKBY Başbakanı Barzani de Peşmerge güçlerine verilen destek dolayısıyla İtalya'ya teşekkür ederek, ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesi temennisinde bulundu.

İtalya'nın peşmergeye yardımları devam edecek

İTALYA ERBİL'DE ASKERİ DANIŞMANLAR BULUNDURUYOR

Guerini, Irak ziyareti çerçevesinde önce başkent Bağdat'a giderek, Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari ile bir araya gelmişti.

IŞİD'in Haziran 2014'te Irak topraklarının üçte birini ele geçirmesinin ardından İtalya, ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bünyesinde Erbil'de askeri danışmanlar bulundurmaya başlamıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

537
Fransa'da doktorlar da sokaklarda

Fransa'da doktorlar da sokaklarda

19
Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

0
Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

11
Zonguldak'ta 18 ilkokul öğrencisi zehirlendi

Zonguldak'ta 18 ilkokul öğrencisi zehirlendi

3
Ordu'da motosikletli kamyonetin altına girdi

Ordu'da motosikletli kamyonetin altına girdi

1
Konya'da trafik polisine otomobil çarptı

Konya'da trafik polisine otomobil çarptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir