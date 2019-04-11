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İtalya'nın skandal Ermeni soykırımı kararı

Popülist ırkçıların çoğunlukta olduğu Meclis, bu kararı alarak uluslararası düzeyde yankı uyandırmayı hedeflediğini belirtti.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 07:10..
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İtalya'nın skandal Ermeni soykırımı kararı

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, hükümetten 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını talep eden önerge kabul edildi.

BERLUSCONİ'NİN PARTİSİNDEN 43 ÇEKİMSER

Yapılan oylamada hükümet ve muhalefet partilerinden 382 milletvekili önerge lehine oy kullandı. Eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza İtalia'dan 43 milletvekili ise çekimser kaldı.

DÜNYAYA DUYURACAKLARMIŞ

Önergede, “Ermeni soykırımının resmen tanınması ve uluslararası düzeyde yankı yaratılması” talep ediliyor.

HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK

Temsilciler Meclisi'nin “Ermeni soykırımının tanınması” talebinin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

İtalya'nın skandal Ermeni soykırımı kararı

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