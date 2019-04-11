İtalya'nın skandal Ermeni soykırımı kararı

Popülist ırkçıların çoğunlukta olduğu Meclis, bu kararı alarak uluslararası düzeyde yankı uyandırmayı hedeflediğini belirtti.

Madonna, bu yıl İsrail’de yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması’nda şarkı söyleyecek.

Madonna 2 şarkı söylemek için 1 milyon dolar istedi

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Akaryakıt istasyonunu soyup kaçarken paraları düşürdüler

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunun market bölümünü soyan ve kaçarken paraların bir miktarını düşüren silahlı, maskeli ve tek tip kıyafetli 4 kişi kısa sürede yakalandı.