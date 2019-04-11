İtalya'nın skandal Ermeni soykırımı kararı

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, hükümetten 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını talep eden önerge kabul edildi.
BERLUSCONİ'NİN PARTİSİNDEN 43 ÇEKİMSER
Yapılan oylamada hükümet ve muhalefet partilerinden 382 milletvekili önerge lehine oy kullandı. Eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza İtalia'dan 43 milletvekili ise çekimser kaldı.
DÜNYAYA DUYURACAKLARMIŞ
Önergede, “Ermeni soykırımının resmen tanınması ve uluslararası düzeyde yankı yaratılması” talep ediliyor.
HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK
Temsilciler Meclisi'nin “Ermeni soykırımının tanınması” talebinin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.