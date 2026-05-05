İtalyanlar yazdı: Arda Güler'in ardından Real Madrid'e bir Türk daha

İspanya'da şampiyonluğu neredeyse Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de umduğunu bulamadı.

Kadrosunda milli yıldızımız Arda Güler'i bulunduran İspanyol devi, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Bu kapsamda Real Madrid Başkanı Florentino Perez, önümüzdeki yıl kupaları toplayacak iddialı bir kadro kurma isteğinde.

İTALYANLAR, REAL MADRID İSTİYOR DEDİ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Real Madrid, Juventus'tan Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor.

Habere göre Florentino Perez'in Kenan Yıldız'ı transfer etme isteği bir sır değil ve Perez, bu sezonki başarısızlığın intikamını almak için yaz aylarında oldukça aktif olacak.

100 MİLYON EURODAN FAZLA DEĞER BİÇİLDİ

İddialara göre Real Madrid yönetimi, Juventus’u ikna edebilmek için yaz transfer döneminde yüksek bedelli bir teklif hazırlığında.

Juventus'un 100 milyon eurodan fazla değer biçtiği Kenan Yıldız'ı bırakmayacağı ve gelecek sezonki kadronunu milli futbolcuya göre şekilleneceği iddia edildi.

Real Madrid'in yaz aylarında Juventus'a reddedilemeyecek bir teklif hazırlığında olduğu da aktarıldı.