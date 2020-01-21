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İvana Sert eksi 7 derecede havuza girdi

İvana Sert okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte oğlu Kayon Ateş ile tatile çıktı.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 08:29..
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Son dönemde şarkıcılığa soyunan İvana Sert, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte eski eşi Yurdal Sert’ten olan Kayon Ateş ile Kuzey Işıkları’nı görmek için Finlandiya’ya’ya gitti.

Rovaniemi’deki geceliği 2500 lira olan otelde kaldılar. İvana eksi 7 dereceye rağmen karlar ortasındaki sıcak havuza girdi.

BUZ GİBİ SULARA VURDU

Ertesi gün de İsveç’e geçtiler. Polar Explorer Icebreaker gemisiyle Kuzey Baltık Denizi’nde tur attılar.

Giydikleri özel elbiseler sayesinde üşümediğini söyleyen İvana kendini buz gibi sulara bırakmayı da ihmal etmedi.

İvana Sert eksi 7 derecede havuza girdi

İvana Sert eksi 7 derecede havuza girdi

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