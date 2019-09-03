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Ivana Sert Eurovision için hazır

Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını yeniden yorumlamasıyla pek çok kişinin eleştirisine maruz kalan Sırbistan asıllı modacı Ivana Sert, Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 11:15..
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Moda dünyasından müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Ivana Sert, açıklamalarda bulundu. Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdiği için eleştirilen Sert, sesine ve kendisine çok güvendiğini söyledi.

"YAKINDA TURNEYE ÇIKACAĞIM"

Türkiye için bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Sert,  ''Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim.'' dedi.

Ivana Sert Eurovision için hazır

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