Ivana Sert: Sevgilim sonuçtan memnun

Mankenlik, televizyon, tasarım, kozmetik işi yapan Ivana Sert, şimdi de kas yaptı.

Sert, karın kaslarını gösteren bir fotoğrafını da Instagram'da paylaşmıştı. Takipçileri, ''Bu kadar kas bir kadına yakışmıyor.'' diye tartışma başlattı.

"SEVGİLİM DAHA DA MEMNUN"

Önceki gün bir davete katılan Ivana Sert, ''Sevgiliniz Tarhan Telli, bu konuya ne diyor?'' sorusuna şu cevabı verdi:

''Ben halimden memnunum. Sevgilim daha da memnun. Beni bir kadın olarak çok beğeniyor. Kendimi iyi hissettikten sonra kötü eleştirilere o kadar takılmıyorum.''

Ivana Sert, 3 yıl aşk yaşadığı Can Çelebi'den, Aralık 2018'de ayrılmıştı. Ocak 2019'da motosiklet tasarımcısı, 'TT Custom Choppers'ın sahibi Tarhan Telli ile aşk yaşamaya başladı.