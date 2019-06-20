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Ivana Sert: Sevgilim sonuçtan memnun

Kaslı vücuduyla tartışma yaratan Ivana Sert, açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 12:05..
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Mankenlik, televizyon, tasarım, kozmetik işi yapan Ivana Sert, şimdi de kas yaptı.

Sert, karın kaslarını gösteren bir fotoğrafını da Instagram'da paylaşmıştı. Takipçileri, ''Bu kadar kas bir kadına yakışmıyor.'' diye tartışma başlattı.

Ivana Sert: Sevgilim sonuçtan memnun

"SEVGİLİM DAHA DA MEMNUN"

Önceki gün bir davete katılan Ivana Sert, ''Sevgiliniz Tarhan Telli, bu konuya ne diyor?'' sorusuna şu cevabı verdi:

''Ben halimden memnunum. Sevgilim daha da memnun. Beni bir kadın olarak çok beğeniyor. Kendimi iyi hissettikten sonra kötü eleştirilere o kadar takılmıyorum.''

Ivana Sert, 3 yıl aşk yaşadığı Can Çelebi'den, Aralık 2018'de ayrılmıştı. Ocak 2019'da motosiklet tasarımcısı, 'TT Custom Choppers'ın sahibi Tarhan Telli ile aşk yaşamaya başladı.

Ivana Sert: Sevgilim sonuçtan memnun

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