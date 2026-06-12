İvana Sert'ten kas şov! Sırrını verdi

Bir dönem moda yarışmalarının aranan yüzlerinden biri olan modacı, manken ve sunucu Ivana Sert, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Yıllardır hem sağlıklı beslenmeye hem de spor yapmaya dikkat eden ünlü isim, fit ve kaslı görünümüyle dikkat çekti.

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan Ivana Sert, paylaşımına şu notu düştü:

"YAŞ SADECE BİR SAYI"

''Hayalindeki vücuda sahip olmak için hiçbir zaman geç değil; bugün attığın adım, yarının en güçlü senini yarattı. Yaş sadece bir sayı, güçlü ve sağlıklı bir beden ise bir seçimdir.''

Spor yapmak için mükemmel zamanı beklememek gerektiğini ifade eden ünlü isim, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.