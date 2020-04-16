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Ivanka Trump karantinaya uymadı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkanı Donald Trump’ın kızı İvanka Trump, karantina yasağına uymadı.

DHA |
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Ivanka Trump karantinaya uymadı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle Başkan Donald Trump yönetimi, bir dizi tedbir aldı.

Önlemler kapsamında halkın evde kalması istendi.

Ancak Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump, karantina uygulamasına uymadı.

EVDE KALMADI, NEW JERSEY'E GİTTİ

Trump, eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte, Yahudiler'in kutsal bayramı olarak bilinen Hamursuz Bayramı’nın ilk gecesini kutlamak için New Jersey’deki Trump Ulusal Golf Kulübü’ne gitti.

Ivanka Trump karantinaya uymadı

"BABASININ KIZI"

Aynı zamanda Trump’ın danışmanlığını yapan Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı." sözleriye tepki gösterildi.

"EVDE KALIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ivanka Trump sosyal medya hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamamalarına dair, “Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın” çağrısı yapmıştı.

İvanka Trump koronavirüs yasaklarına uymadı -2

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