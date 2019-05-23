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İVME Finansman Paketi açıklanıyor

Piyasalar tarafından merakla beklenen İVME Finansman Paketi, Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacak.

AA | 23.05.2019 - 10:43..
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İVME Finansman Paketi açıklanıyor

Türkiye ekonomisi son yıllarda sıkışık bir dönemin içerisine girdi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, piyasaları altüst etti.

Kurlardaki anlık değişmeler bugün de devam ediyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Dolar bugün bir anda 6,15 seviyesine çıktı, euro ise 6,83 bandında kendine yer buldu.

Benzer yükseliş, gram altında da var. Altının gramı 252 lirayı gördü.

YENİ PAKET

Piyasadaki hareketlilik devam ederken bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kameralar karşısına geçecek.

Bakan Albayrak, "İVME Finansman Paketi"ni açıklayacak.

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