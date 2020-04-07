İyi bir refakatçi cana can katar

Bu kişiler refakat ettikleri insanı çok sevdiklerinden ve sağlığına bir an önce kavuşmasını istediklerinden ellerinden geleni yaparlar ve bu süreçte aslında hem bedenen hem de ruhen sarsılırlar.

REFAKATÇİ HASTANIN BİR YAKINIDIR

Hastaneler yanında refakatçisi olmayan hastayı kabul etmezler, işlem yapmazlar.

Biri hasta olduğunda, otomatik olarak hastanın bir yakını “refakatçisi” seçilir. Ya da yakınlar sıra ile bu görevi üstlenirler.

REFAKATÇİNİN SORUMLULUĞU SAYMAKLA BİTMEZ

Refakatçiler hastayı hem gözetirler hem bakarlar hem işlerini kolaylaştırırlar hem takip ederler hem de hastane personeline verdikleri bilgilerle yardım ederler.

HASTANIN TÜM BİLGİLERİNE HAKİMDİRLER

Hasta, sağlığına kavuşmak için iyi beslenmeli, dinlenmeli ve tedavisini aksamadan almalıdır. Refakatçi de görevini yerine getirirken hasta ve hastalık hakkında bilgi sahibi olur. Hasta hangi ilaçları kullanıyor, neye alerjisi var, ne zaman ne ameliyatı oldu, patoloji raporu ne çıktı, farklı servislerde hangi hocaların takibinde gibi soruların cevapları ile birlikte tüm bilgileri kendi arşivine alır.

UYUMAZ, DİNLENMEZ, YEMEK YEMEZ…

Refakatçi görünmez kahraman gibidir. Uyumaz, dinlenmez, yemek yemez, koşturur. Kalınan hastaneye ve hatta servisine göre bazen bir sandalye tepesinde, bazense kırık olduğu için açılmayan bir koltuğun kenarında sabahlayabilir. Gelişen acil durumlara karşı her zaman hazırolda bekler. Hastalık ve hastane süreci uzadıkça refakatçi de yorulmaya ve yıpranmaya başlar.

İYİ BİR REFAKATÇİ HASTANIN İYİLEŞMESİNDE PAY SAHİBİDİR

İyi bir refakatçi hastanın sağlığına kavuşması için önemli bir güçtür. Hasta, böyle bir refakatçisi olduğu için kendini emniyette hisseder ve rahatlar.

Sorunları çözen, sağlıkçıların sorunlarına kısa ve doğru yanıtlar veren, isteneni hemen yerine getiren, mesai saatleri dışında nöbetçi eczanelere hiç problem yapmadan giderek ilaç temin eden, evrak takibi yapan, ateş ölçen, serum bitince kapatan bir refakatçi aynı zamanda sağlık personelinin de tamamlayıcısı gibidir.

İYİ BİR REFAKATÇİ İYİ BİR HALKLA İLİŞKİLERCİDİR AYNI ZAMANDA

Doktor, mümkün olsa bir kişi ile temasta olmak, hastanın tüm sorunlarını aynı kişi ile çözmek ister. İşlerin doğru takibi ve çabuk karar vermeyi sağlayan bu durum sürekli aynı soruları soran, her şeyi karıştıran, söylenerek iş yapan bir refakatçi ile tam tersi sonuç verir.

REFAKATÇİ İÇİN DE MUTLU SON SEVİNDİRİCİDİR

Refakatçi, ne gibi bir güçlük yaşamış olursa olsun, hastası iyileşince tüm bu yükü unutur ve mutlu olur. İşte işin sihri de buradadır.