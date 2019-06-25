taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8048
Euro
6.6185
Altın
1430.86
Borsa
95017.88
Gram Altın
266.708

Akşener'den millet iradesi vurgusu

23 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Meral Akşener, millet iradesinin gücüne dikkat çekti.

AA | 25.06.2019 - 10:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Akşener'den millet iradesi vurgusu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Akşener'in gündeminde 31 Mart ile 23 Haziran seçimleri vardı.

"23 HAZİRAN GERÇEĞİN İSPATIDIR"

Akşener, "Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi sevdi mi yolunu açar ancak iradesinin yok sayıldığını gördüğü anda gereğini yapmasını çok iyi bilir. 23 Haziran İstanbul seçimleri bu gerçeğin ispatıdır.

"VATANDALARIMIZ DEMİŞTİR Kİ..."

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy verip 23 Haziran'da kararını değiştiren vatandaşlarımız demiştir ki 'ben milletim, irademle birini seçtiysem bunu kimse değiştiremez..." ifadelerini kullandı.

Akşener'den millet iradesi vurgusu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

63
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

216
Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

28
Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz

46
Kuru çaya yüzde 15 zam

Kuru çaya yüzde 15 zam

251
Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

30
Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir