Akşener'den millet iradesi vurgusu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Akşener'in gündeminde 31 Mart ile 23 Haziran seçimleri vardı.

"23 HAZİRAN GERÇEĞİN İSPATIDIR"

Akşener, "Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi sevdi mi yolunu açar ancak iradesinin yok sayıldığını gördüğü anda gereğini yapmasını çok iyi bilir. 23 Haziran İstanbul seçimleri bu gerçeğin ispatıdır.

"VATANDALARIMIZ DEMİŞTİR Kİ..."

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy verip 23 Haziran'da kararını değiştiren vatandaşlarımız demiştir ki 'ben milletim, irademle birini seçtiysem bunu kimse değiştiremez..." ifadelerini kullandı.