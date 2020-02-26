İyi Parti'de ittifak tartışmaları

CHP ile İyi Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'na terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin verdiği destek, Genel Başkan Pervin Buldan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.
Gizli bir şekilde ittifak yaptıklarını anlatan Pervin Buldan, önümüzdeki seçimlerde kurulacak ittifakın tamamen şeffaf olmasını istediklerini dile getirdi.
HDP'den gelen bu açıklamanın ardından üst üste alınan istifa kararlarıyla sarsılan İyi Parti'de büyük tartışmalara neden oldu.
Parti kurmayları, CHP'nin HDP konusundaki tavrı nedeniyle Millet İttifakı'nın dışında kalınabileceğini dillendirdi.
CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIM
Kulislerde, İyi Parti'nin bu hamlenin ardından Cumhur İttifakı'na yakınlaşabileceği de konuşuluyor.