İyi Partili Ayyüce Türkeş, çakarlı konvoyu ile yemek yemeye gitti

Ayyüce Türkeş'in "kokoreç" çıkarması...

Ayyüce Türkeş ve parti üyelerini taşıyan çakarlı araçların oluşturduğu konvoy, bir restorana gitmek üzere yola çıktı.

İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in kokoreç yemeye gittiği anlar da kısa sürede gündem oldu.

ÇAKARLI KONVOYU İLE KOKOREÇ KEYFİ

Türkeş, çakarlı konvoyu ile kokoreç yemeye gitti.

Konvoyun yoğunluğu dikkati çekerken Türkeş'in o anları da gittiği mekanın reklam videosunda yer aldı.

TEPKİ TOPLADI

Ayyüce Türkeş'in çakarlı konvoyu ile yemek yemeye gittiği anların sosyal medya üzerinden paylaşılması sonrası da peş peşe tepkiler geldi.

Türkeş'in yemek için gösterişli ve abartılı bir şekilde hareket ettiği görüntülerden oluşan özel hazırlanmış klip, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Paylaşımlarda, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araçlar kullanması eleştiri konusu oldu.

