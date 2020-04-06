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İzin kuyruğu yardım kuyruğu sanılınca yoğunluk oluştu

Seyahat izin belgesi almak için Sivas Valiliği önünde bekleyen kalabalığın yardım kuyruğunda olduğunu düşünen vatandaşlar, kuyruğa dahil olunca kuyruk uzadı.

İHA |
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İzin kuyruğu yardım kuyruğu sanılınca yoğunluk oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların il dışına çıkışları Valilikler tarafından verilen Seyahat izin belgesine tabi tutulmuştu.

Sivas’ta seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Valilik binasında bulunan Seyahat İzin Kuruluna akın etti.

İzin kuyruğu yardım kuyruğu sanılınca yoğunluk oluştu

YARDIM KUYRUĞU SANDILAR

Valilik önünde oluşan kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlarda kalabalığa dahil oldu.

Kalabalığın yardım almak için Valiliğe geldiğini düşünen vatandaşlarında dahil olduğu seyahat izin belgesi kuyruğu uzadıkça uzadı.

İzin kuyruğu yardım kuyruğu sanılınca yoğunluk oluştu

YARDIMLARIN EVELERE GÖRÜRÜLDÜĞÜ HATIRLATILDI

Seyahat izin Kurulu görevlileri, kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunarak yardımların evlere götürüldüğünü hatırlattı.

Polis ekipleri ve Bekçiler sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi uyması için sık sık uyarıda bulundu.

İzin kuyruğu yardım kuyruğu sanılınca yoğunluk oluştu

İzin kuyruğu yardım kuyruğu sanılınca yoğunluk oluştu

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