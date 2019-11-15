İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

Bu yaz özellikle Bodrum'da adeta doğayı katleden inşaatlara dur denilirken, onların bir benzeri İzmir Karaburun'da yapılıyor.

Üstelik inşaatı yapanlar, belediyenin mühürlemesini de takmıyor.

BİRİNCİ DERECE SİT ALANI VE KIYI ÇİZGİSİ

Karaburun Hasseki Mahallesi'nde henüz temeli atılan inşaat, Cumhurbaşkanı kararıyla birince derece doğal sit alanı ilan edilen bir bölgede.

İnşaat, yapıldığı yerde ayrıca kıyı çizgisini de ihlal ediyor.

MÜHÜRLEMEYE RAĞMEN DEVAM

Karaburun Belediyesi yetkilileri, inşaatı 16 Ekim 2019'da mühürledi. Ancak inşaat durmadı. Çalışanlar mührü sökerek devam etti, belediye yetkilileri de tekrar gidip bu durumu tespit altına aldı.

HELİKOPTER PİSTİ DE YAPILIYOR

Söz konusu alanda helikopterler için bir pist de yapılıyor. Belediye 28 Ekim 2019'da savcılığa suç duyursunda bulundu; ama bundan da bir sonuç elde edilemedi.