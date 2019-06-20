İzmir uçağının tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler

İrlanda'nın başkenti Dublin'den bir yolcu uçağı, İzmir'e gitmek üzere havalandı. Yolcular arasındaki bir çift, koridorda birbirleriyle kavga etmeye başladı.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Kavgayı uzun bir süre devam ettiren çift, sonrasında art arda tuvalete gitti. Yolcular ise tuvaletten gelen sesler üzerine şok yaşadı. Öyle ki, birbirleriyle önce tartışan çift, tuvalete girince cinsel ilişkiye girdi.

İZMİR HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine çift, yolcular tarafından uçuş ekibine şikayet edildi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen olayda, yabancı çift İzmir Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı.

AYRI AYRI UÇAKLARLA GÖNDERİLDİLER

İrlanda medyası, çiftin gözaltına alınırken birbiriyle kavga ettiğini aktardı. Polisin gözaltında bir süre tuttuğu çift, olayın ardından Dublin'e ayrı ayrı uçaklarla gönderildi.