İzmir'de 2 kişi silahlı saldırıya uğradı

İzmir'in Çiğli ilçesin 9108/1 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 4’üncü, Hasan S., isimli şahıs, aralarında husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.’nın bulunduğu ikamete gitti.

2 KİŞİYİ SİLAHLA YARALADI

Burada Hasan S. ile İbrahim B. ve Ergün A’nın arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S., yanında getirdiği tabanca ile İbrahim B. ve Ergün A’ya ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçan Hasan S’yi yakalamak için çalışma başlatılırken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.