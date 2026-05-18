İzmir'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda karada ve denizde ekipler tarafından sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu.

21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Deniz kenarında durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'den ayrılmaya çalışan 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekipler, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü ve organizatör şüphelisi olduğu belirlenen M.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.