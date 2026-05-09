İzmir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, dün saat 04.55 sıralarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurdu.

35 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

Karaya çıkarılan 17 Sudan, 13 Etiyopya ve 5 Somali uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.