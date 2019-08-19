Türkiye'nin ciğerleri yok oluyor.

Dün Muğla'da ve İzmir'de çıkan yangınlar Türkiye kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karabağlar'daki orman yangınıyla ilgili bu sabah yaptığı açıklamada; "Yanan alan aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor." ifadelerini kullandı.

680 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

İzmir Karabağlar'da yanan 500 hektarlık alan 5 milyon metrekareye tekabül ediyor, bir başka deyişle bu alan 680 futbol sahası büyüklüğünde.

İzmir'de 500 hektar orman yandı VİDEO

DİĞER YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Öte yandan Muğla Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınları kısmen kontrol altına alınırken; İzmir Urla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli; "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.