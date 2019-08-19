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İzmir'de 500 hektar orman yandı

İzmir Karabağlar'da dün başlayan yangında 680 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü.

AA | 19.08.2019 - 09:17..
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İzmir'de 500 hektar orman yandı

Türkiye'nin ciğerleri yok oluyor.

Dün Muğla'da ve İzmir'de çıkan yangınlar Türkiye kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karabağlar'daki orman yangınıyla ilgili bu sabah yaptığı açıklamada; "Yanan alan aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 500 hektar orman yandı

İzmir Karabağlar'daki yangın

680 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

İzmir Karabağlar'da yanan 500 hektarlık alan 5 milyon metrekareye tekabül ediyor, bir başka deyişle bu alan 680 futbol sahası büyüklüğünde.

İzmir'de 500 hektar orman yandı VİDEO

İzmir'de 500 hektar orman yandı

İzmir Karabağlar'daki yangın

DİĞER YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Öte yandan Muğla Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınları kısmen kontrol altına alınırken; İzmir Urla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli; "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

İzmir'de 500 hektar orman yandı

İzmir Urla'daki orman yangını

İzmir'de 500 hektar orman yandı

Muğla Bodrum'da çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını

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