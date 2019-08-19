Türkiye'nin ciğerleri yok oluyor.
Dün Muğla'da ve İzmir'de çıkan yangınlar Türkiye kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karabağlar'daki orman yangınıyla ilgili bu sabah yaptığı açıklamada; "Yanan alan aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor." ifadelerini kullandı.
İzmir Karabağlar'daki yangın
680 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
İzmir Karabağlar'da yanan 500 hektarlık alan 5 milyon metrekareye tekabül ediyor, bir başka deyişle bu alan 680 futbol sahası büyüklüğünde.
İzmir'de 500 hektar orman yandı VİDEO
İzmir Karabağlar'daki yangın
DİĞER YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Öte yandan Muğla Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınları kısmen kontrol altına alınırken; İzmir Urla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli; "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
İzmir Urla'daki orman yangını
Muğla Bodrum'da çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını
Muğla Bodrum'da çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını