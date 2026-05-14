İzmir'de askerde hava değişimi izniyle geldi, kayboldu

İskenderun’da denizci olarak acemi er eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Foça’ya dağıtımı yapılan Metin Karslıoğlu'ndan bir daha haber alınamadı....

Askerlik görevine devam ettiği sırada rahatsızlığı nedeniyle hava değişimi izniyle İzmit’teki ailesinin yanına gelen Karslıoğlu, sırra kadem bastı.

16 Mayıs 2007’de ortadan kaybolan Karslıoğlu’ndan bir daha haber alınamadı.

Ailenin durumu emniyet ve askeri yetkililere bildirmesi üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

AİLE BULANA ÖDÜL VERECEK

Yapılan incelemelerde Karslıoğlu’nun cep telefonunun, kaybolduğu tarihte kapandığı ve bir daha açılmadığı tespit edildi. Kayıp dosyasına ilişkin süreçte, Karslıoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı el ilanları İzmir, Antalya ve İskenderun başta olmak üzere birçok ilde dağıtıldı ve çeşitli noktalara asıldı.

Ailenin yaptığı başvurular ve gelen ihbarlara rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Aile, Metin Karslıoğlu’nu bulunmasını sağlayacak bilgiyi veren kişiye 100 bin dolar ödül vereceğini paylaştı.

Yaklaşık 2 yıl önce aileye ulaştığı belirtilen ve bir kişinin ‘Ben öldürdüm’ dediğinin duyulduğu ses kaydı, aile tarafından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Ses kaydındaki ifadelerin ardından aile, Metin Karslıoğlu’nun cinayete kurban gittiği ihtimalinin daha da güçlendiğini belirterek, faili meçhul olayın aydınlatılmasını istedi.

"HER YERE GİTTİK, RESİMLER ASTIK, ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Kayıp Metin Karslıoğlu’nun ağabeyi Fatih Karslıoğlu, “O zaman emniyet güçleri telefon kayıtlarını inceledi, ifadelere başvurdu. Yıllarca bir sonuç alamadık.

Herkes, ‘geldi, oturduk, çay içtik’ gibi şeyler söyledi. Ben İzmit Cezaevi’ndeydim. Bir suçtan ötürü tutukluydum. Benim yerel gazeteden haberim oldu.

Yerel gazetede kayıp haberleri çıkınca; kardeşimin eve gitmediğini, kötü bir şey olmadan evden habersiz bir yere gittiğini düşündüm. Antalya’da dediler, Antalya’ya gittik. Şurada dediler, oraya gittik. Her yere gittik.

Resimler astık, çalışmalar yaptık. Bir sonuç bulamadık. O zamanın parasıyla 100 bin TL ödül koymuştuk. Şu an 100 bin dolar ödül veriyoruz, katilini ortaya çıkarana.” dedi.

"BAKANIMIZIN FAİLİ MEÇHUL DOSYALARI AÇMASI, YÜREĞİMİZE SU SERPTİ"

Kardeşinin cinayete kurban gittiğine inandıklarını belirten Fatih Karslıoğlu, olayla ilgili emniyete ilettikleri ses kaydının dosyada önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Kardeşim Metin Karslıoğlu’nun akıl sağlığı yerindeydi. 19 yıl oldu kardeşim kayıp. Kardeşimin cinayete kurban gittiğine inanıyoruz. 2-3 yıl önce Kocaeli İl Emniyeti Cinayet Masası’na bir ses kaydı geliyor.

Bu kayıtların içinde resmen biri ‘ben öldürdüm’ diyor. Kayıtlarda kişinin ismi geçiyor. Emniyetten şu ana kadar hiçbir geri dönüş olmadı. Biz de olayın daha detaylı araştırıldığını zannediyoruz.” diye konuştu.

Faili meçhul dosyalarının yeniden açılmasının aileye umut verdiğini dile getiren Fatih Karslıoğlu, “Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalarını açması, yüreğimize bir nebze olsun su serpti. Bütün kayıp insanların ortaya çıkmasını istiyoruz.

Bizim kardeşimiz bulunsun. Bütün faili meçhuller bulunsun. Kayıp olan insanlar rahat etsin. Ölen bir gün ağlar, kayıp her gün ağlar. Bu olayın faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.