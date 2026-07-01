İzmir’de aynı parselden çoklu satış: Yüzlerce kişi mağdur oldu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, inşaat halindeki bir projede aynı bağımsız bölümlerin birden fazla kişiye satıldığı iddiası, büyük bir mağduriyet tablosu ortaya çıkardı. Ev sahibi olma hayaliyle birikimlerini projeye yatıran çok sayıda vatandaş, dairelerine kavuşamadan hukuki süreci başlattı.

İddialara göre müteahhit firma, aynı parselde yer alan konutları birden fazla kişiye satarak yüzlerce kişiyi mağdur etti.

“AYNI DAİRE BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILDI” İDDİASI

Vatandaşlar, sözleşmede belirtilen teslim tarihlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen dairelerin teslim edilmediğini belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda ise aynı konutların, farklı kişilere de satıldığının ortaya çıktığı öne sürüldü.

Durumun anlaşılmasıyla birlikte çok sayıda hak sahibi, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İNŞAAT YARIM KALDI, MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Hukuki sürecin başlamasının ardından mağdurlar, kaba inşaat halinde yarım bırakılan proje alanında bir araya geldi. İnşaat sahasında çalışmaların tamamen durduğu, yapının ise uzun süredir terk edilmiş halde olduğu görüldü.

Vatandaşlar, yalnızca maddi kayıplarının değil, geleceğe dair planlarının da yok olduğunu ifade etti.

AVUKATTAN "ORGANİZE YAPI" İDDİASI

Mağdurların avukatı Mustafa Pasenli, olayın basit bir ticari anlaşmazlık olmadığını belirterek, sistematik bir satış zinciri iddiasında bulundu.

Pasenli, “Aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı, yüzlerce kişinin mağdur edildiği bir yapı ile karşı karşıyayız. Soruşturma kapsamı genişletilmeli.” ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ OYALANDIK"

Mağdurlardan bazıları, firmanın teslim tarihlerini sürekli ertelediğini ve kendilerini farklı bahanelerle oyaladığını öne sürdü.

Bir vatandaş, yıllarca biriktirdiği parasını projeye yatırdığını ancak dairesine kavuşamadığını belirterek hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

"SENETLERİM VAR, YAZIŞMALARIM DURUYOR"

Bir diğer mağdur ise elinde senetler ve yazışmalar bulunduğunu belirterek, verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Firma yetkililerinin defalarca tarih verdiğini ancak hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi.

"BİR DAİREYİ ON KİŞİYE SATMIŞLAR"

Mağdurlardan bazıları ise aynı konutların birden fazla kişiye satıldığını iddia ederek, “Kim parayı erken verirse o alıyor, diğerleri ortada kalıyor.” sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü, olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi. Mağdurlar ise sürecin hızlandırılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor.