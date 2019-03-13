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İzmir'de bankayı soyan hırsız polisi arayıp teslim oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, banka şubesindeki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek 50 bin TL alıp, kaçan M.Y., daha sonra polisi arayıp, teslim oldu

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 18:53..
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Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan özel banka şubesine gelen kurusıkı tabancalı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki 50 bin TL'yi alarak kaçtı.

POLİSİ ARAYARAK YERİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı, güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının otomobil veya taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polisler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Araştırma sürerken polisi arayan M.Y., yerini söyledi ve gelen ekibe teslim oldu. Gözaltına alınan M.Y.'nin sorgusu sürüyor.

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