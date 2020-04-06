İzmir'de bir kişi içtiği kolonyadan hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan A.Y., akşam iş çıkışı bisikletini bıraktığı benzin istasyonundan almaya giderken, yolda fenalaştı.

Yere düşen A.Y., vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İÇTİĞİ KOLONYA SONU OLDU

A.Y., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede A.Y.’nin kolonya içtiği tespit edilirken, bu ihtimal üzerinde duruluyor.

Koronavirüsten korunmak için kolonya içtiği ifade edilen şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.