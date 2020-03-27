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İzmir'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü

İzmir'de bir kişi, aralarında kavga çıkan kardeşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

İHA | 27.03.2020 - 04:26..
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İzmir'in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 16610 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Erkan T. (44) ile kardeşi Hakan T. (41) arasında tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ TABANCA İLE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Erkan T’yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Erkan T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, Erkan T.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, suç aleti ile birlikte yakalanan cinayet zanlısı Hakan T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü

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