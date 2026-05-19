İzmir'de cam silerken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi
Torbalı ilçesinde eşiyle birlikte cam sildiği sırada dengesini kaybederek 4. kattan düşerken olay yerine gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde acı olay...
Fethi Özen eşiyle beraber evinin camlarını sildiği esnada bir anda dengesini kaybederek 4'üncü kattan beton zemine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Fethi Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)