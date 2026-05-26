İzmir'de Cemal Enginyurt'la dalga geçildi: En büyük devrimci geldi

Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırldı.

Mutlak butlan kararı ile Özel ev ekibi giderken yerine Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle de genel merkez boşaltılırken, Özel ise bayramlaşmak üzere İzmir'e geçti.

CEMAL ENGİNYURT, ÖZEL'DEN ÖNCE İZMİR'E GELDİ

Özel'in yapacağı konuşma öncesi Cemal Enginyurt, vatandaşların toplandıkları alana geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt, CHP'li bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

DALGA GEÇTİLER

Enginyurt'la fotoğraf çektirirken bazı CHP'lilerin, dalga geçerek ve gülerek "En büyük devrimci geldi" demeleri dikkat çekti.

Durumu bozuntuya vermeyen Enginyurt ise "Olacağı oydu" dedi.

GENEL MERKEZDE GÜNDOĞDU MARŞI'NI SÖYLEDİ, TANRI DAĞI'NDA ULUDU

MHP kökenli olan Enginyurt, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde Gündoğdu Marşı'nı söylemiş, 2019 yılında ise Tanrı Dağı'nda ulumuştu.