İzmir'de dayı yeğenin feci ölümü

İzmir’in Menemen ilçesinde korkunç olay...

Çandarlı-İzmir Kuzey Ege Otoyolu Menemen çıkışı yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Aliağa istikametinden İzmir yönüne giden Ömer Faruk Uygun idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan tır, savrularak devrildi.

DAYI-YEĞEN CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu konumunda bulunan dayısı Burhan Çotur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uygun ve Çotur’un cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.