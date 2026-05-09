İzmir’de devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Mehmetler Mahallesi yakınlarında, bölgedeki bir maden ocağından yük alan Murat Taşçı yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Aracın devrileceğini fark eden Taşçı, iddiaya göre kurtulmak amacıyla kapıyı açarak aşağı atladı.

YAN YATAN DORSESİNİN ALTINDA KALDI

Ancak talihsiz sürücü yan yatan dorsesinin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taşçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Murat Taşçı’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.