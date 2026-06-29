İzmir’de eğlence mekanında bıçaklı kavgada bir kişi can verdi

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavga, can aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Şenol Tayran ile D.T. ve mekandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

TARAFLARIN İKİSİ DE BIÇAKLA YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken Şenol Tayran ile D.T., çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şenol Tayran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.