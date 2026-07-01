İzmir'de eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti: 5 tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Şenol Tayran, arkadaşı D.T. ve beraberindeki grupla mekana gitti.

İlerleyen saatlerde masaya gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine Tayran ve arkadaşları ile mekan çalışanları arasında tartışma çıktı.

ARBEDEDE 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede sırasında Şenol Tayran ve D.T. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şenol Tayran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı D.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; masada oturan bir kişi ile mekan çalışanı olduğu öğrenilen şahıs arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle diğer çalışanların da olaya dahil olduğu görülüyor.

Kavga anında Şenol Tayran'ın, mekan çalışanlarından birisine şişe ile vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

5 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 27, 47, 50, 39 ve 35 yaşlarındaki R.E., R.E., M.K., E.A. ve K.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.