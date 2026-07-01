İzmir'de eğlence parkında 'mahşer' kalabalığı: Hareket edecek yer kalmadı

İzmir, yaz aylarında hem yerli turistlerin hem de bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Haziran-Temmuz döneminde hava sıcaklıklarının sıklıkla 35-40 derece bandına ulaştığı kentte, 'aquapark'lar serinlemenin en 'eğlenceli' yollarından biri haline geliyor.

'AQUAPARK'TA 'MAHŞER' KALABALIĞI

Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde talep patlıyor.

Ancak bu 'eğlence', medyada da yansıyan son görüntülerde, 'mahşer'i andırdı.

YOĞUNLUK ÖNEMLİ RİSKLER DE DOĞURUYOR

Benzer görüntüler, geçmiş yıllarda da özellikle bayram dönemlerinde de yaşanmış, sosyal medyada gündem olmuştu.

Uzmanlar; hijyen, su kalitesi ve güvenlik açısından aşırı yoğunluğun riskler taşıyabileceğini belirtiyor.

TÜRLÜ HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Ancak birçok ziyaretçi, kalabalığa rağmen bu ortamı tercih ediyor.

Kalabalığın boyutu, birçok hastalık ve sağlık sorunlarına da davetiye çıkarırken, 'eğlence' arayışının bunun önüne geçtiği görülüyor.

KALABALIK HİNDİSTAN'A BENZETİLDİ

Sosyal medyaya da yansıyan son görüntülerde, insanların neredeyse hareketsiz şekilde olduğu yerde beklediği anlar yer aldı.

Yüzlerce kişinin sarı simitlerin üzerinde neredeyse omuz omuza durduğu, hareket etmenin dahi zor olduğu kalabalık, birçok kullanıcı tarafından "Hindistan benzeri" veya "Mahşer gibi" yorumlarla paylaşıldı.