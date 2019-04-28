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İzmir'de ekmeğe zam geldi

Ankara'nın ardından İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. Gözler İstanbul'daki fırıncıların yapacağı açıklamaya çevrildi.

İHA | 28.04.2019 - 11:35..
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İzmir'de ekmeğe zam geldi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zam haberleri de art arda gelmeye başladı.

Ankara'da fırıncılar ekmeğin fiyatını 1 liradan 1,25'e çıkardı.

Ankara'nın ardından İzmir'den de zam haberi geldi. İstanbul'daki fırıncılar da zam konusunda son kararı vermek için toplantı üstüne toplantı yapıyor.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, ekmek ve pide fiyatlarını açıkladı.

250 GRAMLIK EKMEK 1,50 LİRA

Girdi maliyetlerine dikkat çeken Durmuş, "Türkiye’de ekmek dışında hangi ürüne iki yıldır zam gelmedi? Biz üyelerimiz kadar İzmir halkının da menfaatlerini gözettiğimiz için elimizden geleni yaptık; ancak gelinen noktada küçük bir fiyat ayarlaması artık zorunlu oldu. Buna göre İzmir’de, 29 Nisan 2019 tarihinden itibaren 250 gram ekmek 1.50 liradan, 200 gram ekmek 1,25 liradan satılacak" diye konuştu.

İzmir'de ekmeğe zam geldi

1 ÇUVAL UN 70 LİRADAN 95 LİRAYA ÇIKTI

İzmir’de ekmeğe en son 2017 yılında artış yapıldığını hatırlatan Nejdet Durmuş, "O tarihte bir çuval unun fiyatı 70 lira idi, bugün yüzde 36 artışla peşin 95 lira. Mayanın kilosu 3.47 idi, bugün yüzde 67 artışla 5.80 lira.

ÜST ÜSTE GELEN ZAMLAR

Bunların yanı sıra maliyetlerimizi oluşturan işçilik yaklaşık yüzde 46, elektrik yüzde 18.5, su yüzde 45, motorin yaklaşık yüzde 80 arttı. Her vicdan sahibi vatandaş, fırıncı esnafının haklılığını ve fiyat ayarlamasının kaçınılmaz noktaya geldiğini görecektir" dedi.

İZMİR'DE PİDE 2,50 LİRA

6 Mayıs'ta Ramazan ayının başlayacağını da ifade eden Nejdet Durmuş, bu yıl 300 gram Ramazan pidesinin 2.50 liradan satılacağını söyledi.

Ramazan pidesinin fiyatlarının 2 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağı açıklandı.

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