taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7617
Euro
6.3471
Altın
1459.89
Borsa
105983.14
Gram Altın
270.47
Bitcoin
41160.56

İzmir'de eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de, eşini baltayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA | 27.11.2019 - 04:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sabah saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında, Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.’yi baltayla saldırarak öldürdü. Zanlı polisi arayarak kendisini ihbar etti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İzmir'de eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dybala asker selamı verip, sevincini Merih'le paylaştı

Dybala asker selamı verip, sevincini Merih'le paylaştı

80
Fatih Terim: Bunu hak etmedik

Fatih Terim: Bunu hak etmedik

70
Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

7
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

1
Kağıthane'de yol verme meselesinden ambulansa ateş açıldı

Kağıthane'de yol verme meselesinden ambulansa ateş açıldı

6
Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı

Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı

12
Bir maganda kediyi köpeklerin önüne attı

Bir maganda kediyi köpeklerin önüne attı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir