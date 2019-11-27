İzmir'de eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Sabah saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında, Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.’yi baltayla saldırarak öldürdü. Zanlı polisi arayarak kendisini ihbar etti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.