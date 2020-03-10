İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

İzmir'in Tire ilçesindeki Tahtakale Çarşısı'nda çalışan 61 yaşındaki Melek Dağyel, iş yerine gelen eski eşi Ercüment A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

BOĞAZINDAN YARALADI

Dükkanda bilinmeyen nedenle tartıştığı Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayan Ercüment A. olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.