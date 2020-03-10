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İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Bir buçuk ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i, çalıştığı iş yerine giderek boğazından bıçaklayan Ercüment A., gözaltına alındı.

DHA | 10.03.2020 - 15:51..
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İzmir'in Tire ilçesindeki Tahtakale Çarşısı'nda çalışan 61 yaşındaki Melek Dağyel, iş yerine gelen eski eşi Ercüment A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

BOĞAZINDAN YARALADI

Dükkanda bilinmeyen nedenle tartıştığı Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayan Ercüment A. olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı.

İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

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