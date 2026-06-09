İzmir'de FETÖ operasyonunda 78 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetleriyle ilgili operasyon yapıldı. Operasyonda kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele aralıksız devam ediyor.
FETÖ'nün halen faaliyetini sürdürmeye çalışan hücrelerine yeni bir operasyon yapıldı.
78 GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresiyle ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda örgüte yönelik baskınlar düzenlendi.
Baskınlar sonucunda 78 şüpheli gözaltına alındı.
"GÜNCEL EĞİTİM YAPILANMASI FAALİYETLERİNİN DEŞİFRESİ"
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."