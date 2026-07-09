İzmir'de fırtına pazarı vurdu: Tezgahlar devrildi, vatandaşlar panikle kaçıştı

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, alışverişin yoğun şekilde sürdüğü sırada aniden şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, pazar alanını etkisi altına aldı. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda tezgah devrilirken, sebze, meyve ve diğer ürünler çevreye saçıldı.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ ALANLARA KAÇTI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu görüş mesafesini düşürürken, pazarda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Tezgahların devrilmesiyle birlikte alışveriş yapanlar ve pazarcı esnafı, zarar görmemek için hızla güvenli alanlara yöneldi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.

"PAZAR YERİ ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ"

Görgü tanıkları, birkaç dakika süren şiddetli fırtına sırasında pazar yerinde büyük bir kargaşa yaşandığını belirtti.

Rüzgarın etkisiyle uçuşan ürünler ve devrilen tezgahlar nedeniyle pazar alanının adeta savaş alanını andırdığını ifade eden vatandaşlar, olayın çok kısa sürede gerçekleştiğini dile getirdi.

ESNAF TEZGAHLARINI YENİDEN KURDU

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından pazarcı esnafı ile vatandaşlar, devrilen tezgahları yeniden kurmak ve etrafa saçılan ürünleri toplamak için çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, bazı tezgahlarda maddi hasar oluştuğu bildirildi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Fırtınanın ardından pazar alanında temizlik ve düzenleme çalışmaları sürerken, oluşan maddi zararın belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.

Yetkililer, özellikle ani ve kuvvetli rüzgarların etkili olduğu dönemlerde vatandaşların açık alanlarda dikkatli olmaları ve olumsuz hava koşullarına karşı yapılan uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığına dikkat çekti.